Cuofano: “Perplesso sulle reali possibilità di un ritorno a scuola il 14 settembre”. Richiesti al MIUR moduli aggiuntivi per creare nuove classi

Nocera Superiore. Prosegue con la scuola Fresa Pascoli il Piano Generale di Manutenzione disposto dal sindaco in tutti gli istituti della città.

Le attività, iniziate dalla scorsa settimana, riguardano la cura degli spazi verdi e la verifica manutentiva nelle scuole del territorio.

Intanto il primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano, ritorna sul dibattito dell’apertura prevista per il 14 settembre.

«Nelle more di quella che sarà la decisione adottata a livello regionale – spiega Cuofano – abbiamo messo in moto le nostre risorse per le attività di manutenzione previste, ogni anno, in concomitanza con il primo giorno di scuola. Per quanto riguarda la riapertura, abbiamo partecipato ad un bando del MIUR per poter accedere al finanziamento utile all’acquisto di moduli abitativi prefabbricati da allocare come classi aggiuntive presso gli istituti scolastici. Ribadiamo le nostre perplessità – conclude Cuofano – sulle reali possibilità di un ritorno a scuola il 14 settembre: se non ci sono le condizioni per farlo, sarebbe opportuno procrastinare il suono della campanella al 24 settembre prossimo».