Nocera Superiore: opposizione all’attacco su scuola e altre emergenze

Nocera Superiore al centro di vibranti polemiche per la decisione di rinviare il ritorno dell’attività scolastica in presenza. L’attacco dell’opposizione

Ha scatenato numerose polemiche la decisione del sindaco di Nocera Superiore di prorogare ancora la sospensione dell’attività scolastica in presenza.

I consiglieri di minoranza si sono detti pronti a chiedere chiarimenti in Prefettura sulla decisione. A promuovere anche un incontro con i genitori degli alunni che frequentano le scuole della città sono stati Carmine Amato, Rosario Danisi, Giuseppe Fabbricatore, Francesco Saverio Minardi, Franco Pagano, Giuseppe Salzano e Annabel Villani.

«Abbiamo diritto di sapere tutta la verità sulla situazione epidemiologica in città. Il sindaco non può liquidare tutti con un video». Poi l’attacco diretto sulla gestione della pandemia, «a partire dalla diffusione dell’elenco di persone in quarantena fino a questioni più recenti».

Un attacco diretto culminato con la richiesta di dimissioni dell’assessore Maria Stefania Riso, con deleghe a istruzione ed edilizia scolastica.

Richiesta di consiglio comunale su scuola, situazione epidemiologica e Polizia Locale

Questa mattina, intanto, sette consiglieri di opposizione hanno protocollato una richiesta di consiglio comunale, incentrato sugli argomenti di stretta attualità.

A partire proprio dal rinvio del ritorno all’attività scolastica in presenza, strettamente connesso ai casi di positività emersi tra il personale delle scuole del territorio.

I consiglieri chiedono anche chiarimenti sulla chiusura del comando di Polizia Locale, disposta dopo la positività al tampone Covid del comandante.

Infine, ultimo punto di discussione, quello che l’opposizione ha definito stallo politico-amministrativo da parte dell’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Maria Cuofano