Un passaggio che presenta ancora qualche intoppo. Cuofano: “A marzo incontri con i cittadini”

Dallo scorso mese di febbraio anche Nocera Superiore è passata alla raccolta differenziata porta a porta.

Non cambiano le due aree geografiche in cui viene suddivisa la città. Ridotto invece a un solo giorno il ritiro della frazione secca indifferenziata. Qualche intoppo è stato rilevato e segnalato dai cittadini nella distribuzione dei mastelli per le diverse tipologie di rifiuti. “Cambiamo passo” è il claim dell’iniziativa che punta a perfezionare la raccolta dei rifiuti a Nocera Superiore e che sarà al centro di una serie di incontri che a marzo il Primo Cittadino terrà nelle parrocchie della Città del Battistero per confrontarsi con i cittadini.

Da metà marzo il passaggio alla nuova raccolta anche nell’area 2 in attesa che si sblocchi il contenzioso per l’area individuata dal Comune per la creazione di un’isola ecologica.

Ne abbiamo parlato con il sindaco Giovanni Maria Cuofano.