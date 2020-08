Nocera Superiore. Messa in sicurezza torrente Cavaiola: work in progress

Il Consorzio di Bonifica sta eseguendo i lavori di pulizia dell’alveo

Nocera Superiore. Prosegue con tempi e step rispettati l’attività destinata a concludersi con la messa in sicurezza del torrente Cavaiola.

Come da accordi, in questa fase il Consorzio di Bonifica sta eseguendo i lavori di pulizia dell’alveo, mentre i tecnici dell’UGO (Unitá Grandi Opere) della Regione stanno lavorando al progetto esecutivo come da impegni assunti in occasione dei due sopralluoghi effettuati nelle settimane scorse: il primo con il vice presidente Bonavitacola; il secondo proprio con il team tecnico dell’Unità.

L’intervento prevede anche la sistemazione di tutti gli attraversamenti e la piena fruizione della zona di Pizzone.