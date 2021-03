Nocera Superiore. Al via i lavori del nuovo polo sanitario di Materdomini

Cuofano: «Un esempio di buona sanità»

Nocera Superiore. Hanno preso il via questa mattina i lavori per il nuovo Polo ambulatoriale di Materdomini, nei locali dell’ex Mimosa.

A dare l’avvio ufficiale sono stati il direttore sanitario del Distretto 60, Vincenzo Tramontano e il sindaco, Giovanni Maria Cuofano.

Ad eseguire l’intervento, finanziato dall’Asl per 880mila euro, è l’impresa Cecchini di Roma.

Con la riqualificazione dello stabile si creano le condizioni per dare ai Comuni limitrofi un punto di riferimento permanente in grado di alleggerire il carico di lavoro del personale ospedaliero di Nocera Inferiore e di ridurre i tempi di attesa per le richieste dei cittadini.

Soddisfatto il sindaco, Giovanni Maria Cuofano, che sull’intervento di recupero dell’ex Mimosa si è a lungo speso in sinergia con i vertici dell’Asl nell’ottica di realizzare una sanità di prossimità

«Ringrazio il direttore generale Mario Iervolino ed i vertici del Distretto 60 per la condivisione di un percorso portato avanti insieme e con tenacia – sottolinea Cuofano – Nonostante il difficile momento storico, con una pandemia da gestire, si continua a programmare e realizzare opere strategiche per il territorio. Il Polo Sanitario di Materdomini rientra in una visione più ampia, non circoscritta alla sola Nocera Superiore, che guarda al futuro dell’Area Vasta, sia sul versante dell’Agro che della Valle dell’Irno. L’ipotesi di riconversione dell’ex Mimosa è un’idea che abbiamo richiesto ascoltando le istanze dei cittadini, degli operatori e dei dirigenti medici affinchè una struttura abbandonata venisse riqualificata e riadattata alla sua funzione essenziale, ovvero servizi sanitari per i cittadini del nostro comprensorio».

