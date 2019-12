Nocera Superiore: la caserma dei Carabinieri resta in Città

Accettato il piano di salvataggio proposto dall’Amministrazione comunale. La caserma sarà ospitata presso l’ex mattatoio.

La Stazione dei Carabinieri resta a Nocera Superiore: l’Arma ha accettato il piano di salvataggio con l’allocazione della nuova caserma nella struttura comunale dell’ex mattatoio.

“Una bella notizia che premia la determinazione e gli sforzi profusi in questi mesi – commenta il sindaco Giovanni Maria Cuofano – scanditi con riserbo da incontri e confronti con l’Arma dei Carabinieri per salvaguardare un presidio di legalità importante per la nostra città e senza aumento dei volumi”.

In un primo momento la destinazione dei nuovi locali da realizzare presso l’ex mattatoio prevedeva, oltre ai locali per ospitare il presidio locale di Protezione civile, anche l’allocazione della nuova sede della Polizia locale. Vista l’emergenza per salvare la Caserma, tuttavia, è stata disposta la variante al progetto.

La nuova sede dei Carabinieri di via Petrosino ospiterà, quindi, gli uffici dell’Arma. Per quanto riguarda, invece, gli alloggi sarà fatto un avviso pubblico per individuarli.