Nocera Superiore, incidenti in via Petrosino: nuova segnaletica in arrivo

Un primo tentativo per rimediare ai troppi incidenti avvenuti di recente a Nocera Superiore, in via Petrosino: nuova segnaletica in arrivo.

Una strada caratterizzata nelle ultime settimane, ma non solo, da numerosi incidenti. Alcuni dei quali con conseguenze non certo lievi. Via Petrosino, nuova segnaletica in arrivo da domani a Nocera Superiore.

Il punto di maggior pericolo è l’intersezione tra la stessa via Petrosino e il cavalcavia che la collega con via Mercato. A fine settembre scorso, dopo un violento impatto con un’altra auto, una Fiat Panda finì per abbattere il cancello di recinzione del parco privato adiacente il cavalcavia.

La scorsa settimana, invece, un incidente ha visto coinvolte tre vetture, col trasporto in ospedale di una donna in codice rosso.

Gli innumerevoli inviti alla prudenza lanciati dall’amministrazione comunale e dagli stessi cittadini, evidentemente, non sono bastati a ridurre il numero di sinistri in zona. La stessa amministrazione comunale ha sollecitato a più riprese la Provincia, che ha competenza sulla strada, per lavori di messa in sicurezza.

Nuova segnaletica, in attesa dei lavori della Provincia

Da domani mattina, operai incaricati dal Comune installeranno una nuova segnaletica luminosa orizzontale e verticale, in grado di dare maggiore visibilità all’incrocio nelle ore notturne.

Un primo passo importante, nella speranza che siano poi gli stessi automobilisti a evitare di pigiare troppo il piede sull’acceleratore. In particolar modo in un incrocio, quello col cavalcavia, per il quale occorrerebbero buon senso e prudenza a prescindere da un segnale verticale o da una scritta “stop” ben visibile sull’asfalto.

Secondo il cronoprogramma stilato dall’amministrazione provinciale, i lavori inizieranno a gennaio prossimo e riguarderanno varie zone della città di Nocera Superiore: