Nocera Superiore tra provvisorio trasloco della stazione dei Carabinieri e fondi regionali per la rete fognaria. Ne parliamo col sindaco.

Il primo cittadino di Nocera Superiore ha puntualizzato alcuni aspetti sul trasloco provvisorio dei Carabinieri a Nocera Inferiore.

«La stazione dell’Arma sarà regolarmente allestita nella costruenda struttura di via Petrosino. C’è stata una variante al progetto originario e abbiamo dunque dovuto attendere tempi tecnici prima della ripresa dei lavori. L’unica cosa che ci tiene ancora fermi è il deposito del calcolo strutturale al Genio Civile».

Questa mattina gli uomini agli ordini del maresciallo Angelo Arienzo hanno provveduto a trasferire tutta la documentazione nella sede provvisoria. Gli uffici sono allestiti presso la ex Pretura di Nocera Inferiore, in via Correale.

«Non ci sono vincoli di carattere archeologico», ha aggiunto il Giovanni Maria Cuofano. «Abbiamo avuto tutte le autorizzazioni per poter edificare il primo corpo di fabbrica. Dobbiamo fare un “saggio” all’interno del piazzale, che non preclude comunque la possibilità di operare sullo stesso corpo di fabbrica».

Fondi per oltre 6 milioni di euro per le reti fognarie

La città del Battistero rientra tra le destinatarie di finanziamenti per il miglioramento del servizio idrico integrato. La Regione erogherà dunque fondi per oltre 6 milioni di euro, per due diverse finalità.

La somma di 3.648.000 euro finanzierà la realizzazione della rete fognaria e la regimentazione delle acque pluviali in zona Cupa Mileto. Con ulteriori 2.507.479 euro si provvederà alla regimentazione e raccolta delle acque defluenti dal monte Citola e alla vasca di laminazione di Fiumarello.