Nocera Superiore: Cuofano su trasporto disabili e mensa scolastica

Trasporto disabili e aumento dei ticket della mensa scolastica i temi caldi a Nocera Superiore.

Per una grana risolta dal Tar, spunta una nuova polemica a Nocera Superiore. Il tema del trasporto dei disabili, a lungo dibattuto dai Comuni del comprensorio, ha trovato risoluzione con una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale.

In particolare, è stato respinto il ricorso presentato dall’Anffas onlus, in merito al trasporto dei diversamente abili presso i centri diurni accreditati. Il motivo del contendere, riguarda i costi non a carico degli enti ma degli stessi gestori dei centri diurni, nell’ambito dei finanziamenti erogati dalla Regione.

Il primo cittadino di Nocera Superiore si è poi soffermato sulle polemiche relative all’aumento delle tariffe per mensa e trasporto scolastico.

Un aumento dettato dall’elevato numero di nuove domande per accedere a entrambi i servizi, con l’impossibilità da parte dell’ente di reperire nuovi fondi dal bilancio comunale. Riviste dunque le varie fasce, secondo i differenti livelli di Isee.