Il resoconto del primo cittadino di Nocera Superiore su scuole, lavori alla nuova sede cittadina del Distretto Asl e lavori in via Petrosino

Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha tracciato un resoconto sui vari “temi caldi” degli ultimi giorni a Nocera Superiore. A partire dal ritorno all’attività in presenza nelle scuole: un avvio in ritardo rispetto ad altri comuni, dovuto a un ulteriore monitoraggio per una ripresa in totale sicurezza.

Il primo cittadino ha poi annunciato che è arrivata la comunicazione di inizio lavori per la struttura “ex Mimosa“, che ospiterà la nuova sede del Distretto 60 dell’Asl. Lavori che dovrebbero terminare entro la prossima estate.

Ancora, focus su via Petrosino. In primis con la messa in sicurezza della strada, troppo spesso protagonista delle cronache a causa dell’imprudenza degli automobilisti. La messa in sicurezza prevede anche l’installazione di un impianto semaforico che, si spera, possa prevenire incidenti. Infine, i lavori alla costruenda nuova caserma dei Carabinieri, che procedono spediti in questi giorni.