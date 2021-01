Nocera Superiore: Covid-19, un positivo alla Polizia locale. Uffici chiusi

Fino al 1 febbraio. Ordinanza del sindaco Cuofano

Nocera Superiore. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano, ha disposto la chiusura preventiva del Comando di Polizia Locale alla luce della positività al Covid-19, accertata quest’oggi, del comandante della Polizia locale.

Gli uffici resteranno chiusi a partire da domani, venerdì 22 gennaio, fino a lunedì 1 febbraio.

Il dispositivo a firma del primo cittadino è stato adottato in linea con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati dai decreti ministeriali vigenti riguardanti le misure a contrasto della diffusione del Covid-19, atti a ridurre i rischi per la salute pubblica ed in considerazione dell’attuale periodo di quarantena, fissato in 10 giorni.

E’ stata disposta, altresì, la sanificazione degli uffici della Polizia Locale e delle auto di servizio in dotazione.

