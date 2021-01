Nocera Superiore, Covid-19: scuole chiuse fino al 30 gennaio

Cuofano: “Decisione sofferta, ma inevitabile”. La chiusura sarà valida fino al 30 gennaio.

Nocera Superiore: scuole chiuse fino al 30 gennaio, la decisione annunciata attraverso i social dal sindaco Giovanni Maria Cuofano a causa dei troppi i contagi Covid-19 emersi dallo screening del personale docente e non docente effettuato nei giorni scorsi.

“Purtroppo poche ore fa – fa sapere Cuofano – è pervenuta la notizia di qualche caso positivo tra gli screening effettuati venerdì tra docenti e personale scolastico. Per questo ho ritenuto doveroso rinviare la partenza della didattica in presenza. Una scelta molto difficile, ma purtroppo in seguito a questi esiti, con altri ancora non arrivati, mi sento in dovere per tutelare la salute pubblica di rinviare il ritorno a scuola. Mi rendo conto dei problemi per genitori e studenti, ma ho il dovere in questo momento preservare la salute di tutti. Valuteremo in settimana l’andamento delle cose ed in base a questi esiti prenderemo le nostre decisioni. Oggi non possiamo permetterci che il rientro a scuola porti ad un aumento dei contagi”.