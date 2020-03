Nocera Superiore: buoni spesa, il Comune prepara elenco esercenti

Gli esercizi commerciali potranno presentare adesione al Comune entro il 10 aprile.

Nocera Superiore. Pubblicati due avvisi pubblici destinati, rispettivamente, ai cittadini ed agli esercizi commerciali del territorio.

Il primo, rivolto ai cittadini, spiega le modalità di richiesta ed accesso al bonus alimentare stanziato dal Governo per l’emergenza Covid-19.

Il secondo, rivolto agli esercenti, spiega, invece, come iscriversi alla ‘lista’ delle attività dove si potranno spendere i Buoni aderendo, così, alla misura di sostegno alimentare connesso all’emergenza Covid-19.

AVVISO PER I CITTADINI. A seguito dell’ordinanza numero 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile pubblicata in G.U. n. 85 del 30/03/2020 i cittadini che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covid-19 possono accedere all’erogazione dei buoni spesa del valore unitario di euro 10,00 per un massimo di 5 buoni per ciascun componente del nucleo familiare.

Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e parafarmaci presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune di Nocera Superiore.

I buoni potranno essere richiesti esclusivamente dal capofamiglia o chi ne fa le veci.

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono:

a. tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:

1. Chiusura o sospensione di attività /lavorativa propria o svolta in qualità di dipendente;

2. Non aver ottenuto ammortizzatori sociali (o non poter accedere a forme di sostegno pubblico comprese quelle previste da autorità statali e regionali per l’emergenza Covid-19 – Decreto “Cura Italia”)

3. Possedere un reddito mobiliare immediatamente disponibile non superiore ad euro 5.000,00

In via subordinata, l’amministrazione si riserva di valutare anche le richieste di buoni spesa pervenute da nuclei familiari percettori di forme di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, di pensione o altre forme di ammortizzatori sociali) in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 per un numero di buoni spesa erogabili per singolo nucleo non superiore a euro 250 euro.

Gli interessati (capofamiglia o chi ne fa le veci) potranno inoltrare istanza al comune di Nocera Superiore utilizzando la modulistica allegata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 aprile 2020 mediante:

Posta elettronica certificata del comune protocollo@pec.comune.nocera-superiore.sa.it Posta elettronica ordinaria all’indirizzo sociale@comune.nocera-superiore.sa.it In ultima ipotesi, consegna a mano previo appuntamento telefonico al numero 0815169235, utilizzando l’allegato modulo (scaricabile dal sito del Comune www.comune.nocera-superiore.sa.it) e allegando obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro dell’istanza in via informatica, possono telefonare al numero 0815169235 del Comune che fornirà istruzioni in merito.

Avviso ai commercianti. Adesione al Comune entro il 10 aprile

Il Governo ha previsto un sostegno alimentare connesso all’emergenza sanitaria da Covid-19, mediante buoni spesa da erogare ai beneficiari tramite i Comuni.

Il Comune di Nocera Superiore erogherà ai beneficiari delle cedole del valore unitario di 10 euro da spendere presso gli esercizi convenzionati, i quali saranno successivamente rimborsati dall’Ente.

Gli esercizi commerciali interessati a consentire la spesa mediante buoni comunali potranno presentare, entro il 10 aprile, adesione al Comune.

La domanda, in forma libera, indicante in oggetto “ adesione convenzione esercenti per aiuto alimentare covid-19 ”, potrà effettuarsi all’indirizzo pec del Comune protocollo@pec.comune.nocera-superiore.sa.it , allegando visura o autocertificazione CCIAA e recapito telefonico, nonché autocertificazione che i buoni verranno accettati solo per acquisti di generi alimentari o prodotti di prima necessità e che verranno rispettati i listini prezzi calmierati pubblicati dal Comune sul proprio sito istituzionale e diffusi dalle associazioni commercianti locali.

Sarà stilato elenco pubblico degli esercizi aderenti a disposizione degli utenti. Tutti i dettagli dell’avviso sono disponibili al link 👉 https://bit.ly/2wScOmr