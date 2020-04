Nocera Superiore: buoni spesa, Cuofano spiega le modalità

Cuofano: “Importante che questi fondi diano sollievo a quante più persone e famiglie possibili”.

Nocera Superiore. Pubblicati due avvisi pubblici destinati, rispettivamente, ai cittadini ed agli esercizi commerciali del territorio, per usrichiedere ed accedere al bonus alimentare stanziato dal Governo per l’emergenza Covid-19.

In un video il sindaco Giovanni Maria Cuofano spiega: “Per il nostro Comune sono stati stanziati 215mila euro. Non è una somma soddisfacente, ma al momento dobbiamo cercare di stabilire un criterio in modo che questi fondi diano sollievo a quante più persone e famiglie possibili”.

Leggi anche: Nocera Superiore, in campo nuove misure a sostegno della popolazione