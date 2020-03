Nocera Superiore: assistenza a farmacie, uffici postali e spesa a domicilio

Nocera Superiore. FARMACIE ed UFFICI POSTALI. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha disposto l’attivazione di due specifici servizi di assistenza, ad integrazione di quelli già attivi, rispettivamente per le farmacie e per gli uffici postali presenti sul territorio per assicurare l’accesso in sicurezza in linea con le disposizioni e le misure vigenti in questa fase d’emergenza, evitando, quindi, assembramenti e mancato rispetto delle distanze minime.

Per gli uffici postali, in particolar modo, è stata disposta la presenza della Polizia Locale a partire da domani, giovedì 26 marzo, con l’inizio del ritiro delle pensioni.

«Al netto degli uomini e delle risorse umane a nostra disposizione, che ringrazio per lo sforzo profuso nella gestione e nel contenimento dell’emergenza, in questo momento così delicato abbiamo predisposto misure e servizi per resistere e contenere il contagio – dichiara Cuofano – con l’Ordinanza del 16 marzo scorso abbiamo fissato restrizioni agli spostamenti ed isolamento domiciliare per chiunque entrasse in città proveniente da altre regioni del Paese, con i controlli stiamo verificando il rispetto del dispositivo e sanzionando colore che si muovono in città senza motivo sia individualmente che in coppia, con i servizi di sostegno agli anziani ed ai cittadini non autosufficienti stiamo assicurando la spesa a domicilio grazie anche ai volontari della Croce Rossa».

SPESA A DOMICILIO. Per usufruire del servizio è necessario chiamare il numero 392.9929556. L’utente non dovrà fare altro che comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo ed il proprio recapito telefonico.

DISINFEZIONE STRAORDINARIA. Infine, partire dalle 20.00 di questa sera, mercoledì 25 marzo, verrà effettuata una disinfezione straordinaria su tutto il territorio comunale.