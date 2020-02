Nocera senz’acqua: rubinetti a secco in tutta la città

Nocera senz’acqua, ennesima puntata dei disagi legati alla rete idrica cittadina. Problemi annunciati per la prossima settimana.

Dopo il comunicato di possibili disagi, inviati dalla Gori agli organi di stampa alle 2 di notte, stavolta arriva con largo anticipo l’annuncio “Nocera senz’acqua” per la prossima settimana.

In particolare, il problema si presenterà dalle 14 di mercoledì 12 febbraio alle 8 di giovedì 13 febbraio.

L’elenco delle strade interessate

Gran parte del territorio di Nocera Inferiore sarà interessata dai disagi, dovuti a una serie di lavori programmati dalla Gori sulla rete. L’elenco delle vie è chilometrico:

Del Parco

Urbulana

Falcone

Cafiero

F.lli Buscetto

Borsellino

Piccolomini di Aragona

Vicolo Pietraccetta

Calenda

Federico Ricco

Orlando

A. de Nicola, (Ospedale Umberto I)

G. Vico

Pucci

Loria

Solimena

F. Dentice d’Accadia

D. Rea

Cicalese I tratto da incrocio via D’Alessandro

Napoli

D’Alessandro

De Curtis

E. De Filippo

Sant’Andrea

N.B. Grimaldi

I. Gabola

Largo S. Biagio

Largo Sant’Antonio

Piazza Zanardelli

A. Bosco Lucarelli

F. De Chiara

Galizia

Cuomo

Di Florio

Viale S. Francesco d’Assisi

D. Siniscalchi

P. Martinez Cabrera

Siciliano

Angrisani,

G. Matteotti

Petrarca

Buonincontro

Degli Angeli

M. Levi Bianchini

G.B. Castaldo

G. Marconi

Pucci

T. L. Caro

Piazza Trieste e Trento

G. Canale

Roma

Dodecapoli Etrusca

U. De Pagani

Santi Felice e Costanza

Padre Prisco Pecoraro

Genovesi, e traverse

Fiano e traverse

Si comunica, inoltre, che sarà predisposto il servizio sostitutivo con autobotte in via A. De Nicola, nei pressi dell’ospedale Umberto I.

Problemi anche a Sarno e San Valentino Torio

Anche i comuni di Sarno e San Valentino Torio saranno interessati da problemi di erogazione idrica, a causa dei lavori già da tempo programmati dalla Gori. Per entrambe le cittadine, la popolazione potrà riscontrare problemi dalle 12 di mercoledì 12 febbraio alle 6 del mattino di giovedì 13 febbraio.

A Sarno il servizio autobotte sarà allestito in via Nuova Lavorate e in via San Valentino, nei pressi del mercato ortofrutticolo. A San Valentino Torio le autobotti sostitutive saranno presenti in piazza Ferrovia, in via G.B. Vico e in via Provinciale.