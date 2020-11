Nocera Inferiore: sequestrati fucili e munizioni. Denunciato un 65enne

Sequestrati fucili e munizioni illegalmente detenuti. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Nocera Inferiore. I Poliziotti del locale Commissariato di P.S. hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un uomo di 65 anni per detenzione abusiva di arma da fuoco e relativo munizionamento, nonché per porto in luogo pubblico di armi/oggetti atti ad offendere.

Gli Agenti hanno compiuto una perquisizione domiciliare scoprendo un piccolo arsenale illegale a disposizione dell’uomo.

All’interno dell’appartamento gli uomini del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore hanno rinvenuto una serie di armi detenute illegalmente.

Il sessantacinquenne è stato denunciato per la detenzione di un fucile ad aria compressa, cal. 4,5 privo di matricola, con potenza superiore a 7,5 joule, considerato arma comune da sparo dall’art. 2 comma 3 l. 110/75.

L’uomo deteneva, senza averne denunciato il possesso all’Autorità di P.S., anche vario munizionamento per armi da fuoco per la caccia.

Inoltre, gli Agenti lo hanno deferito per i reati di porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico con apertura a scatto lungo 20 centimetri ed un coltello con lama basculante a 90° , per una lunghezza totale di cm. 25, impugnabile in modo con forma aperta a “T”, circostanza che rendeva l’arma dotata di un potenziale offensivo ancora maggiore.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

I poliziotti hanno anche trovato l’uomo in possesso di una dose di hashish. Per tali motivi è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Salerno.