Nocera Inferiore, rifiuti: novità per Montevescovado, via Vasca e Starza

Nocera Inferiore non si ferma per la psicosi Coronavirus. Prosegue infatti la lotta agli sversamenti illeciti di rifiuti.

A Nocera Inferiore non si ferma il lavoro di riqualificazione ambientale. L’assessore Nicoletta Fasanino ha illustrato le prossime mosse del Comune, per alcune zone periferiche della città.

In particolare, partiranno a breve interventi specifici per le zone di Montevescovado, via Vasca e via Starza. Dunque, periferie finalmente sotto la lente d’ingrandimento dell’assessorato, grazie ai numerosi input dei cittadini.

L’assessore Fasanino ha inteso in particolare ringraziare il collega assessore Della Mura e il consigliere Lupi, che hanno evidenziato le situazioni di via Vasca e via Starza.

Per quanto concerne invece Montevescovado, sarà richiesta una fattiva collaborazione ai residenti anche per scongiurare il cosiddetto “turismo dei rifiuti“. Un tentativo di cooperazione quindi, per evitare lo sversamento selvaggio da parte di persone non residenti in zona.

Di questo si sono spesso lamentati gli abitanti della zona di Montevescovado, già soggetta a un intervento di rimozione di rifiuti di varia natura. L’assessore Fasanino ha sottolineato che, oltre al “turismo dei rifiuti”, in zona si verificano comunque ancora dei conferimenti non in regola con i parametri della differenziata.

Tuttavia, oltre a questi comportamenti deleteri per il quartiere, c’è anche chi, di propria iniziativa, ha deciso di impegnarsi in prima persona per riqualificare la zona, puntando ad esempio alla cura delle aiuole.