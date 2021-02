Nocera Inferiore: mercato rionale, da Via Matteotti alla stazione ferroviaria

Il mercato rionale si trasferisce nelle aree adiacenti la stazione ferroviaria

Nocera Inferiore. Il mercatino rionale di Via Matteotti sarà temporaneamente trasferito nelle aree adiacenti la stazione ferroviaria. Il provvedimento si è reso necessario a causa della cantierizzazione di Via Matteotti per la realizzazione della rete fognaria.

La nuova area interessata dalla fiera cittadina sarà adibita a tale scopo fino al 31 dicembre 2021.

Con apposita Ordinanza della Polizia Locale è stata disposta in piazzale XXVIII Maggio, la limitazione al traffico veicolare dalle ore 7.00 ore alle 14.00 di tutti i giorni feriali a partire da domani.

“Il mercato rionale – commenta il Sindaco Manlio Torquato – è stato allocato in una zona altrettanto favorevole in termini di spazio e servizi. E’ un piccolo sacrificio che permette a Nocera di crescere”.