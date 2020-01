Nocera Inferiore. Malore fuori dal supermercato, morto un 60enne in via Bruni Grimaldi

Era appena uscito dal supermarket dopo aver fatto la spesa e si accingeva a tornare a casa, a pochi passi dal luogo della tragedia.

Intorno alle 12 di questa mattina, in via Bruni Grimaldi, al confine tra Nocera Inferiore e Pagani, un uomo di circa 60 anni ha perso la vita in seguito a un malore accusato mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa.

Stando alle testimonianze di chi ha assistito alla tragica scena, l’uomo – per un forte colpo di tosse a cui ha fatto seguito una significativa perdita di sangue – si è accasciato al suolo. Immediato l’intervento dei sanitari della Croce Bianca, prontamente allertati dai passanti, ma per l’uomo – molto conosciuto in zona – non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche gli agenti del comando di Polizia Locale nocerino che hanno coordinato e deviato il traffico per permettere agli operatori della Croce Bianca di lavorare in tranquillità e predisporre la rimozione del corpo.