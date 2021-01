Nocera Inferiore: kit raccolta differenziata, il servizio diventa smart

I sacchetti avranno il codice identificativo dell’utente

Nocera Inferiore: sono stati allocati presso i locali di via Libroia e nella sala d’ aspetto del Cimitero comunale, i primi due distributori automatici dei kit di buste per la raccolta differenziata.

L’assessore Nicoletta Fasanino ha spiegato: “I dispositivi automatici permetteranno la distribuzione dei kit in maniera agevole e semplice per i cittadini. Basterà inserire la tessera sanitaria dell’intestatario Tari e verranno erogati i sacchetti con il codice identificativo dell’utente”.

Sarà possibile usufruire del servizio durante gli orari di aperura degli uffici.

Negli uffici di via Libroia, l’accesso al distributore automatico sarà possibile il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ed il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 17.30.

Per il distributore allocato nella sala d’ attesa del Cimitero di via Petrarca, l’accesso sarà garantito nei giorni feriali dalle 7.00 alle 17.00 ed anche i festivi dalle 7.00 alle 13.00. Gli apparecchi sono in rete ed il prelievo dei kit verrà registrato in automatico e trasferito al competente ufficio comunale.

Al momento le postazioni sono due, ma a breve il servizio sarà implementato anche in altri punti della città.

Leggi anche: Nocera Superiore: pugno duro per i furbetti dell’indifferenziata