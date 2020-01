Incendio a Fosso Imperatore a Nocera Inferiore, nel capannone Party & Co.

Incendio a Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. In fiamme il capannone della ditta Party & Co.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri, per domare un incendio a Fosso Imperatore, nel capannone della ditta Party & Co.

L’azienda produce vari articoli per feste, in carta e in materiale plastico. Il lavoro dei caschi rossi è durato fino alla mattinata di oggi.

In via precauzionale, i sindaci di Nocera Inferiore e San Valentino Torio, Manlio Torquato e Michele Strianese, hanno raccomandato alla popolazione residente nel raggio di 1 chilometro dall’area interessata dalle fiamme, di tenere porte e finestre chiuse, per evitare esalazioni pericolose.

Sul posto sono intervenuti anche Protezione Civile e Carabinieri, questi ultimi per indagare sulle cause del rogo unitamente ai tecnici dei Vigili del Fuoco.

Atteso anche l’intervento dell’Arpac per verificare la salubrità dell’aria, così come già avvenuto nelle scorse settimane a Roccapiemonte, dopo l’incendio che ha devastato la ditta Multitask.