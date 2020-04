Nocera Inferiore: da domani mascherine obbligatorie per tutti

La distribuzione è effettuata dai volontari della Protezione Civile

L’Amministrazione Comunale ha avviato la distribuzione domiciliare delle mascherine ( di solo tipo chirurgico) in tutta la città.

Dal Comune fanno sapere che cittadini non dovranno recarsi presso le sedi delle associazioni indicate in precedenza, nè presso il Comune, ribadendo l’invito a rimanere a casa.

La consegna sarà fatta a domicilio, naturalmente dai soli volontari di Protezione Civile, facendo attenzione ad eventuali impostori che vogliano approfittarsi della situazione. Per informazioni o in caso di mancato recapito delle mascherine è possibile contattare le sedi delle associazioni coinvolte:

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile – Città Nocera Inferiore: 081 925730

Protezione Civile COC: 081.3235281 – 081.3235282

Protezione Civile – Noi Con Voi: 379 1444014

Protezione Civile – Club Universo: 081 9211198

Protezione Civile – Etruria: 338 4706784

La consegna proseguirà nei giorni a venire fino ad esaurimento delle disponibilità. Chi nè già dotato di mascherine di protezione, è tenuto a farlo presente ai volontari data la limitazione delle attuali scorte.

Positivi Covid-19: i dati ufficiali sul sito del Comune

“Per evitare la rincorsa di numeri spesso inesatti – fanno sapere dal Comune – diffusi dai vari online diffonderemo con pubblicazione sul sito i dati UFFICIALI di provenienza ASL U.O.P.C. e le attività quotidiane della Protezione Civile comunale e delle sanzioni elevate”.