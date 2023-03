No Race, No Glory, No Idea, No Identity: A Bruges, Scott Parker sarà ricordato solo per la sua eleganza…

Nel Club Brugge, l’allenatore Scott Parker è stato licenziato il giorno dopo l’umiliante sconfitta 5-1 al Benfica. È arrivato il 31 dicembre per sostituire Carl zoccoliIl 42enne tecnico inglese avrà collezionato appena 12 presenze con la panchina del Brugge. IOe scelta de Parker rilevare rapidamente errore nell’invio…

Durante la sua presentazione, ha ammesso di essere in linea con i valori del club, “Niente sudore, no Gloria“. Nessuna gloria, nessun sudore…Non ha davvero saltato in vista.

Durante la gestione, il team è il più delle volte passivo. IL livello di gioco est Indegno dell’ottava finale di Champions League. forte ses (troppo) certezze e la biografia…al giocatoreParker ha sottovalutato il nostro livello di eroismo. La sua ignoranza della nostra concorrenza scavare una buca per lui.

Per non parlare delle iGioco di dadi confuso… È difficile dire in quale squadra siano i giocatori È lasciata a se stessa e si indebolisce Nessuna istruzione chiaraHs e logica. per non parlare di i cambiamenti continuo posizione. A Questo filo, base undici Da Lisbona (con Sowa pistone, Buchanan interno f Nielsen da solo 6) È stato classe magistrale gravemente… ILSono giocatoriSono ancora accedere.

Sfortunatamente, l’eleganza sempre impeccabile di Parker L’unica cosa per cui il calcio belga lo ricorderà. A meno che non sia possibile Solo Noè che godeva di grande libertà. MAnche se gli olandesi lo consentono brillareIl mister ha sacrificato il collettivo e ha perso tutta la sua credibilità agli occhi di un gruppo che aspettava solo una cosa : L’arrivo di un nuovo capo.

Purificazione da Scott Parker Sè stato mostratoH essere un errore nell’invio che può lasciare tracce. Ma attenzione a imparare l’inglese A‘unico responsabile del male Tu sei il club. Il dott. è consideratodirezione f innanzitutto Ragazzi, dovrebbero interrogarsi Cnel sentirsi molto turbato.

Assumere un nuovo allenatore calmerà lo spogliatoio. Con questo in mente, il Club Brugge non avrebbe potuto sognare un avversario migliore dello Standard. Questa domenica. ILLa squadra aveva bisogno di una scossa elettrica Prima di questa “finale”. Fai attenzione alla bestia ferita. Lo standard è avvisato. Deve salvare Bruges stagione e haaccroccia i primi 4 in modo da’evitalo L’incidente non diventa un incidente sul lavoro.

lanciando che sarebbe macchia Nella storia del club, che è apparso anche grande alla nostra concorrenza…