Nintendo Switch: Sonic, Temtem, Star Wars… i migliori giochi in vendita durante le festività natalizie!

Il Nintendo eShop ha visto grandi cose quest’anno per Natale con promozioni per centinaia di giochi, inclusi alcuni giochi giganti per la console portatile. Insieme attendiamo con impazienza le migliori offerte alla fine di quest’anno.

Promozioni natalizie Nintendo eShop

Così potrai usufruire di promozioni che vanno da fino a -60% Oltre 1500 giochi ora e fino ad ora 29 dicembre Solo ! Allo stesso modo, i giocatori con un abbonamento a Nintendo Switch Online + Add-on Pack potranno godersi il x2 sui loro punti d’oro per ogni acquisto.

I migliori giochi Switch in vendita per Natale