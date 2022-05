Nintendo può ancora avere successo con Switch nel 2022?

Nintendo Switch è stato lanciato a marzo 2017 e ha recentemente festeggiato il suo quinto anniversario. Mentre PS5 e Xbox Series X fanno ancora fatica a vedere le loro vendite esplodere, il bug di carenza che persiste dal lancio di novembre 2020, Nintendo continua a vendere console Switch in tutto il mondo. Ricordiamo che la gamma comprende anche il modello base, la versione light nomad La versione “premium” OLED, che (tra l’altro) ha uno schermo decisamente migliore.

Un traguardo impressionante per Nintendo nel 2022

Dopo la scomparsa Wii U, Nintendo è riuscita a risorgere dalle ceneri con il suo Switch, che poche settimane fa ha superato la soglia dei 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Sebbene si possa stimare che Nintendo Switch stia perdendo terreno, non lo è, e se Nintendo punta a vendite inferiori rispetto allo scorso anno, ciò non impedisce al colosso giapponese di perseguire l’obiettivo di… altri 20 milioni di vendite durante l’anno fiscale anno 2022 (es. da aprile 2022 a marzo 2023)!

Così, nonostante alcuni ricadute in qualche modo logiche alla luce di “età“E per quanto popolare sia la console, Nintendo Switch potrebbe ancora registrare enormi vendite quest’anno. È vero, Nintendo non sarà in grado di replicare (più di) 28 milioni di vendite nel 2020/2021, ma secondo Nikkiè l’obiettivo di vendita di 20 milioni che Nintendo annuncerà quando annuncerà i suoi ultimi risultati finanziari il 10 maggio.

Se Nintendo riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, le vendite di console saranno di circa 130 milioni a marzo 2023 e Avvicinandosi così all’indirizzo”La console domestica più venduta della storia“. Per farlo, Nintendo può contare sul rilascio di alcuni titoli solidi nel 2022, con Xenoblade Chronicles 3 quest’estate o addirittura Splatoon 3, per non parlare del nuovo Mario & The Rabbids e delle potenziali sorprese per i fan di Zelda e Metroid. Basti pensare che, a prescindere da un peggioramento della carenza o da altri eventi imprevisti, Nintendo dovrebbe vivere ancora una volta un anno abbastanza prospero.

Nel 2023, confermato Zelda: Breath of the Wild 2 è pianificato… possibilmente utilizzando il nuovo modello Nintendo SwitchLa tanto attesa edizione “Professional”. A questo si aggiungono altri titoli importanti (ciao Metroid Prime 4) che dovrebbero consentire a Nintendo Switch di sperimentare nuovamente molte vendite.

A questo proposito, al 31 dicembre sono stati venduti oltre 765 milioni di giochi per Nintendo Switch. In definitiva, la console potrebbe essere la prima nella storia del colosso giapponese a superare la fatidica impresa di vendere un miliardo di giochi. Imbarazzato…