Niente più partite ufficiali prima di luglio: come saranno le prossime settimane all’Anderlecht? | calcio belga

fine stagione. Undicesimo nella fase classica, l’Anderlecht non giocherà più nel 2022-2023. Una grande delusione per la società ei suoi tifosi ma anche per i giocatori che non sono (ancora) in vacanza. L’agenda delle prossime settimane dovrebbe essere entusiasmante. I leader stanno già lavorando alla finestra di trasferimento.

Sembra uno scenario disastroso per un club così prestigioso. È il 25 aprile e la prossima partita ufficiale dell’Anderlecht si svolgerà tra soli tre mesi, nella prima giornata della stagione 2023-2024. I giocatori dovranno adattarsi. Alcuni, come Vertonghen, Debast e Verbruggen, devono ancora completare la stagione, con la finestra internazionale prevista per giugno. Per loro questo lungo periodo senza il ritmo del match sarà complicato e si tratterà di restare in forma per un mese e mezzo.

Il nucleo più giovane ha ancora il potenziale per rafforzare la squadra U23 nelle ultime due partite contro Beerschot (5 maggio) e RWDM (13 maggio). Sono coinvolti Verbruggen, Sardella, Delcroix, Ndiaye, Sadiki, Kanna, Leoni e Angolo. Infine, le altre riprenderanno la competizione ufficiale solo nel 2023-2024.

L’Anderlecht attende i suoi giocatori per i colloqui individuali

Intanto l’organico è atteso giovedì a Nerbid dopo tre giorni di riposo. Sono previsti diversi colloqui individuali. L’Anderlecht vuole chiarire rapidamente la situazione dei giocatori alla fine del contratto. I file più importanti sono Islam Soleimani e Lior Rafaeloff. Secondo HLN, i vertici intendono offrire all’algerino un prolungamento del contratto: le discussioni con il suo entourage sono in corso, ma non ancora finalizzate. Per Rafaelov, la sua avventura allo Sporting rischia di giungere al termine.

seguente? L’Anderlecht sta studiando la situazione e non ha (ancora) preso alcuna decisione. Secondo il Ministero della Salute, la formazione dovrebbe durare due settimane fino a venerdì 5 maggio. È possibile che in questo periodo venga organizzata un’amichevole (lo Charleroi, nello stesso caso, è alla ricerca di un avversario) per mantenere i tempi al minimo. Alla fine di maggio o all’inizio di giugno, l’Anderlecht dovrebbe iniziare a prepararsi per la nuova stagione. “Abbiamo più tempo per essere pronti per la prossima stagione”, ha detto domenica Marco Cana. READ Formula 1 | La McLaren F1 si avvicina ad Abu Dhabi con la voglia di fare bene

Qual è il periodo di trasferimento previsto? The Last Hour ha fatto il punto sulla prossima finestra di mercato dell’Anderlecht. È prevista una “grande pulizia”, ​​secondo Brian Rimmer, che rimarrà il capo allenatore dei Moves. Sono previsti cinque voli. Tra loro ci sono valori di mercato (Verbruggen? Debast? Amuzu?) e giocatori giunti al termine della loro avventura nel Neerpede (Trebel? Van Crombrugge? Refaelov? Murillo?). Questo “sgrassaggio” dovrebbe consentire di ottenere un budget interessante per il reclutamento. Nonostante l’assenza della Coppa dei Campioni, l’Anderlecht ha ambizioni. Si prevedono diversi colpi per Dreyer, che ha incassato 4 milioni di euro. Secondo i nostri colleghi Alexis Flips, autore di un’ottima stagione al Reims, è particolarmente nel mirino dello Sporting. L’ala 23enne ha un valore stimato di 5 milioni di euro.