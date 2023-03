Nicolas Sarkozy è in lutto

Triste notizia per la famiglia Sarkozy. Il 4 marzo è morto all’età di 94 anni Pal Sarkozy de Nagy Bousca, padre dell’ex presidente Nicolas Sarkozy.

È stata Carla Bruni ad annunciare la morte del suocero domenica mattina, via Instagram. Il cantante ha pubblicato due foto di Pal Sarkozy di Nagy Bousca, accompagnate dalla didascalia che fa riflettere, “Riposa in pace”.

Pal Sarkozy è nato il 5 maggio 1928 a Budapest, in Ungheria, ed è emigrato in Francia con la sua famiglia durante la seconda guerra mondiale.

I rapporti tra Nicolas Sarkozy e suo padre, Pal, erano molto tesi. Pal Sarkozy ha lasciato la madre dell’ex presidente durante la notte, quando quest’ultimo aveva solo cinque anni. “Nikola era molto arrabbiato con lui per aver abbandonato sua madreLo ha detto Le Monde al suo amico Brice Hortefeux, ex ministro dell’Interno. Io, di classica famiglia borghese, ho spalancato gli occhi quando mi ha detto che andava dal padre per costringerlo a pagare il mantenimento dei figli della madre.. “

Anche Pal Sarkozy ha criticato duramente il figlio, che non ha esitato a contattarlo. povero studente“.

Nicolas Sarkozy ha effettivamente perso sua madre nel 2017.