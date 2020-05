La Commissione annuncia 2500 miliardi di euro per far ripartire l’Europa

Urgenza. Per il Consiglio europeo questa è la parola d’ordine per far ripartire l’Europa con l’emergenza Covid19 ancora in corso.

Insieme. Per la Presidente della Commissione europeo, Ursula Von der Leyen, è questa la parola d’ordine. Insieme, Istituzione europee, cittadini e imprese per la ripresa. Nasce così il programma “Next Generation Eu” per un importo di 750 miliardi di euro pensato per progetti aggiuntivi. NGEU si aggiungerarà al Quadro Finanziario Plueriennale attualmente rimodulato per 1100 miliardi di investimenti.

L’Unione dunque mette sul tavolo 2500 miliardi di euro se uniti ad altre azioni già attivate (Erasmus+, Green Deal, Horizon Europe, …)