Padre Alexei Moskalyov e la figlia Maria hanno espresso la loro contrarietà alla “operazione militare speciale” del Cremlino in Ucraina. lui sui social. Lei, in un disegno nella sua scuola, è stata il punto di partenza della macchina oppressiva che sta disgregando questa famiglia.

Di Benjamin Quinnell

Inserito il 04/2/2023 alle 16:56 Tempo di lettura: 5 minuti



YuUna storia triste… “Davanti alle porte chiuse di una locanda di Efremov, squallida cittadina industriale a 300 chilometri a sud di Mosca, un giovane passante esita tra malevolenza e impotenza. Qui, nel bel mezzo di una zona residenziale, si trova Maria , 13 anni, figlia di Alexei Moskalyov , 54. Due nomi che sono diventati simboli della macchina repressiva russa. Un padre è finito in carcere e la figlia in una casa. Tutto è cominciato quasi un anno fa, dopo l'”operazione militare speciale” della Russia nel Inizia l’Ucraina. Un’insegnante della scuola di Efremov chiede ai suoi studenti dei disegni per supportare i militari.Maria è l’unica a presentare una versione a colori che contraddice la versione ufficiale: i missili colpiscono una donna e un bambino con una bandiera ucraina.Allarme, chiama il regista la polizia.



