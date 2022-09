Nella città di Lussemburgo: i residenti si rifiutano di confiscare la loro proprietà quando passano i tram

e il ministro Déi Gréng per sostenere la sua affermazione, però… una possibile battuta d’arresto sul lato di rue des Scillas, a Howald, dove Ponts & Chaussées “lavorerà per creare l’accesso al ponte” sospeso sull’autostrada A6. “In effetti, c’è una differenza tra Francois Bausch, c’è una striscia di 300 metri in cui due dei proprietari sono riluttanti a confiscarla. Ma i colloqui sono in corso e sono ancora fiducioso di poter risolvere rapidamente la situazione”. Perché, prosegue il ministro della Mobilità, «hanno tutto l’interesse a collaborare, perché il passaggio del tram è un vantaggio in più dei loro stessi progetti».

François Bausch dice che si tratta di “solo una semplice questione di influenza”, ovvero il fatto che la direzione espropri un individuo da una proprietà, a proprio vantaggio oa beneficio di terzi. Una domanda “semplice”, ovviamente, ma potrebbe far scivolare un granello di sabbia in un Lockstrum che è stato perfettamente oliato finora. “In caso di blocco, la linea opererà temporaneamente su un binario”, ammette il politico, “che aumenterà la frequenza dei treni in transito da 3 a 5 minuti nelle ore di punta”. e François Bausch, sempre molto fiducioso, nel realizzare “una leggera perdita di produttività all’inizio”, ma per assicurarsi “che non cambiasse assolutamente nulla per quanto riguarda l’orario di apertura”.