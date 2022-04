Neji affronta il filtro “Non dimenticare i testi” e provoca disagio nel gruppo

Christopher, il candidato di Liegi, caro di Ngoyi, è stato rimosso martedì scorso, cedendo la sua posizione di maestro a Caroline in Non dimenticare le parole in Francia 2.

Questo mercoledì, l’organizzazione franco-svizzera, che prevede di donare una parte dei suoi guadagni alle associazioni che combattono gli abusi sugli animali, ha gareggiato contro Thomas, il candidato che non ha ricevuto una standing ovation da Nagui. E per una buona ragione, lo sfidante si è dichiarato veterinario dello zoo, specializzato in grandi felini e rapaci, un lavoro che non è molto apprezzato dall’ospite dello spettacolo. “ Sono tutti in prigione? “chiede Nagui prima di aggiungere: “Onestamente, sono stato tra i primi bambini ad andare a vedere i leoni, e poi quando una volta nella vita hai l’opportunità di fare un safari fotografico, liberamente, non hanno ancora la stessa gioia nella vita.“

La risposta ha un po’ raffreddato l’aria e messo a disagio il candidato, il quale ha spiegato che il suo compito era garantire il benessere degli animali ma anche che lo zoo collaborava con le società di difesa degli animali.

“ Sì, finalmente si tratta di perdonare un po’ la propria colpa!“continua e si conclude con la conduttrice stellare prima di cambiare argomento e continuare lo spettacolo.