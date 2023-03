Nei mammiferi, le femmine non sono necessariamente più piccole dei maschi

È diffusa l’idea che, nei mammiferi, i maschi siano più grandi delle femmine della stessa specie. Tuttavia, questa non è necessariamente la norma. “Un’analisi delle masse corporee di oltre 400 specie di mammiferi ha rivelato che solo nel 44% circa di essi i maschi erano più grandi”. Segnalalo nuovo mondo.

Echi del settimanale britannico Da uno studio pubblicato online su un sito di pre-pubblicazione puresafe. Quindi non ha ancora superato un comitato di lettura tra pari.

Queste non sono le prime opere a sfidare questa nozione. Nel 1977 il ricercatore Caterina Ralli pubblicato Uno studio, che da allora è stato citato regolarmente e ampiamente, ha messo in dubbio come sia il dimorfismo sessuale (Caratteristiche morfologiche più o meno pronunciate tra individui di entrambi i sessi) sono state prese in considerazione. Tuttavia, è rimasta a lungo l’idea che i mammiferi maschi abbiano bisogno di corpi più grandi per competere tra loro per riprodursi con le femmine.

Per questo nuovo lavoro un ricercatore della New York University Lancia di Kaya Lui ei suoi colleghi hanno analizzato i dati di centinaia di specie di mammiferi, compresi i pipistrelli, non solo i primati. Ad esempio, hanno anche preso in considerazione le differenze di massa corporea in base alle stagioni.

Non vi è alcuna differenza di dimensioni per il 48% delle specie studiate

Inoltre, osservando le dimensioni del corpo piuttosto che il peso dell’animale, hanno scoperto che per il 48% dei mammiferi studiati non c’era differenza tra maschi e femmine. I maschi sono più grandi nel 30% delle specie studiate e le femmine sono più grandi nel 22%.

Chiesto nuovo mondo Jason Camillaun ricercatore dell’Università del Massachusetts che non è stato coinvolto nello studio, concorda con l’idea degli autori che si ritiene “Il dimorfismo sessuale come variabile binaria irrilevante”. Ma si chiede se i risultati sarebbero diversi se studiassimo mammiferi che non sono né roditori né pipistrelli (questa è un’alta percentuale di specie di mammiferi). In questi animali non c’è competizione generale tra i maschi per l’accoppiamento. Precisa. La competizione si fa con altri mezzi, come la selezione dello sperma”.

Ulteriori studi potrebbero aiutare a migliorare la comprensione delle differenze morfologiche tra femmine e maschi e la relazione tra queste differenze ei comportamenti coinvolti nella riproduzione.