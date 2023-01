Nebbia gelida, -9 gradi… Ecco le previsioni meteo per il fine settimana

La notte da venerdì a sabato è molto fredda. Questo sabato il sole dovrebbe apparire timidamente in certe zone.







cNella serata di venerdì e all’inizio della notte il tempo sarà volatile e caratterizzato da rovesci invernali che si sposteranno da nord a sud. La neve è prevista nell’Alto Belgio, ma una o l’altra pioggia intensa più attiva (o successiva) potrebbe causare localmente terreno sbiancato in altre regioni. Durante la notte il tempo diventerà secco con qualche schiarita. Il Royal Meteorological Institute prevede nebbia gelida e indica un rischio di formazione di ghiaccioli. Un’allerta gialla per condizioni scivolose è in vigore in tutto il Belgio fino a sabato mezzogiorno e un’allerta arancione per la provincia di Liegi. La notte sarà fredda, con temperature che scenderanno fino a -9 gradi localmente sulle Ardenne, -3 gradi al centro, e valori prossimi allo 0 gradi al mare.







Sabato la giornata inizierà con il sole splendente in alcune zone. Sarà inoltre necessario in alcuni punti affrontare campi di nubi basse o nebbie gelide, sicuramente nelle Hautes Fagnes. Fai attenzione anche alle chiazze di ghiaccio nelle prime ore. Nel corso della giornata inizierà a diffondersi una nuvolosità bassa sul nostro Paese dai confini tedesco e olandese. Alcuni chip rari potrebbero persino librarsi. Le massime andranno da -3 gradi nelle Hautes Fagnes, +1 grado al centro e +3 gradi in mare.

La notte da sabato a domenica sarà molto nuvolosa su gran parte delle zone con rischio di nebbie gelate. Alcune operazioni di sgombero potrebbero continuare per qualche tempo sulla costa. Sarà asciutto tranne che per alcuni fiocchi. Le temperature minime vanno da -6 gradi nelle Ardenne, -1 o -2 gradi al centro e 0 gradi sulla costa.

Domenica il tempo sarà inizialmente grigio nella maggior parte delle aree con possibilità locale di nebbia gelata. Alcune operazioni di sgombero potrebbero insinuarsi durante il giorno nell’ovest e nel centro del Paese. A est sarà ancora molto nuvoloso con deboli nevicate nel pomeriggio. Le massime oscilleranno tra -3 gradi nelle Hautes Fagnes, +2 gradi al centro e circa +4 gradi al mare.



Lunedì il tempo sarà ancora asciutto con nubi fitte ma a tratti anche qualche locale schiarita. Da segnalare il pericolo di nebbia gelida, soprattutto nella regione delle Ardenne. Le massime andranno da -2 gradi nelle Hautes Fagnes a +3 gradi nel Basso e Medio Belgio.

Martedì sono attese nubi basse con qualche schiarita anche localmente. Il tempo rimarrà secco con massime di 0 o -1 gradi nelle Ardenne e di +3 o +4 gradi a ovest.

Mercoledì il cielo diventerà molto nuvoloso con rischio di gelate nebbiose al mattino. La turbolenza raggiungerà gradualmente il paese dalla costa e le precipitazioni potrebbero gelare temporaneamente. Le massime varieranno tra 0° nelle Alte Ardenne, +2 o +3° al centro e intorno a +6° in riva al mare.