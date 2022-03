Ne manquez pas notre live événement du 17 mars sur le télescope spaziale Webb

La calibrazione del telescopio James-Webb anticipa il progressivo. L’observatoire space an effectué ses premières osservazioni au cours du mois de février 2022, suscitant un vif intérêt de la part des astronomi amateurs et professionnels. À cette occasione, Futura organizza un live le 17 mars en compagnie d’experts pour parler du plus potente telescopio spaziale créé.

Le telescopi James-Webb sera bientôt opérationnel, alors que le calibrazione du nouvel observatoire spazial se poursuit. Le Telescopio spaziale James Webb (JWST) est arrivé au point de Lagrange L2, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il 24 gennaio 2022, après avoir bénéficié d’un ottimo lancement grâce à une fusee Ariane 5il 25 dicembre 2021. Au cours de son voyage d’environ un mois dans l’espace, les ingénieurs de la Nas et de l’Agenzia spaziale europea ont progressive déployé l’appareil, debuttante par l’ouverture de sa voile sole pour se terminer sur la mise en place des specchi primaria e secondaria.

Un début de mission sur les chapeaux de roues

Actuellement, il JWST e il bis allo stadio dei parametri. Ainsi, tout au long du mois de février, l’agenzia spaziale americana e la pubblicazione di foto permanenti de jauger les avancées du telescope spaziali. Trois clichés ont été dévoilés depuis l’11 febbraio 2022sur lesquels 18 points lumineux sont observables, révélant une seule et même étoileHD 84406, située dans la costellazione della Grande Ourse. HD 84406 un servizio referente pour attester du bon fonctionnement des 18 specchi esagonali costituenti lo specchio principale di James-Webb, d’un diamètre de 6,5 mètres. En utilisant les images prises par le télescope, les chercheurs ont alors réalisé un « accatastamento », soit un empilement des clichés pour parvenir à une seule image, avec un rendu net.

Avant d’être pleinement opérationnel et de fournir de magnifiques images, à l’instar du télescope Hubble, le JWST devra encore faire l’objet de calibrages et sera sujet de divers test pour de nombreuses semaines. La Nasa estimait ainsi que le James-Webb serait entièrement fonctionnel au cours de l’été 2022.

Le James-Webb à l’assaut de l’Univers

Le nouvel observatoire spazial se veut révolutionnaire, érigé comme le digne successeur d’Hubble, en activité depuis 1990. Quelques différences notables distinti cependant le JWST de son prédécesseur. Là ou Hubble observait des milliers d’objets célestes émettant dans le spettro visibile, le James-Webb se consacrera Exclusivement aux rayonnements infrarouges et proche infrarouges. Les optiques devraient se révéler théoriquement plus puissantes que cells d’Hubble, non lo specchio primaire de 2,4 mètres de diamètre paraît minime compararé aux 6,5 mètres du JWST.

Grâce à cette strumentazione, le Telescopio spaziale James Webb sera en capacité d’imager les objets plus lointains dans l’Univers, et peut-être osservatore les plus anciens systèmes galactiques pour compendre la formation du cosmos. Peu de phénomènes astronomiques seront caches aux si del JWST. Il pourra ainsi osservatore des nébuleuses, supernove et meme des esopianetioffrant une opportunité aux scientifiques d’en apprendre plus sur la composition de certi planètes lointaines.

Pour parler de cet instrument prometteur et révolutionnaire qu’est le télescope James-Webb, Futura organ un live en compagnie d’experts de renoms, le 17 mars 2022. Le conférencier Astropierre accueillera ainsi Éric Lagadec, astrofisico all’Osservatorio della Costa Azzurra e Lucie Leboulleux, chercheuse all’Institut de Planétologie et d’Astrofisico di Grenoble (Ipag).

À vos agende!