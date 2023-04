Nazionale – Un’identità internazionale italiana con SCA

essenziale

Luca Sperandio, 11 presenze con l’Italia, arriva per rafforzare lo Sporting Clube Albigesian per la stagione.

Sembra una buona mossa per SCA. I gialloneri hanno anche firmato l’arrivo del nazionale italiano Luca Sperandio, capace di giocare sia sulla fascia che in difesa. Unirsi alle truppe di Mathieu Bonello per questa stagione è un elemento veterano. Luca Sperandio, 26 anni, viene dalla Benetton Treviso, dove conosce le Coppe Europee, in una quindicina di competizioni continentali (Coppa Europa ed European Challenge), oltre allo United Rugby Championship e alle sue precedenti edizioni. Pro 14, con non meno di 35 partite al suo attivo.

Il suo talento gli è valso l’onore della selezione italiana. Undici volte, l’ultima durante il VI Nazioni contro l’Irlanda nel febbraio 2021, Luca Sperandio porterà la sua esperienza in una squadra albigese relativamente giovane e le sue prime uscite saranno attentamente vagliate.

Se ricopre le posizioni di ala e terzino, le sue dimensioni, agilità e potenza (1,90 m; 90 kg) si combinano per renderlo un valido candidato al centro dell’attacco. In ogni caso, questo è ciò che prenderà in considerazione lo staff sportivo.

Con questo arrivo, il club della città pastorale sta facendo un po’ più di progressi nella sua fine di reclutamento. Mathieu Bonello e Alexandre Alboi cercano altri tre giocatori: due rinforzi in seconda fila e terzo.