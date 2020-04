Napoli – Emergenza Covid-19, fondamentale trovare una cura specifica

Dalla ridefinizione del sistema sanitario alle sperimentazioni farmacologiche, ne abbiamo parlato con il dott. Raffaele Giordano.

Fronteggiare l’emergenza Coronavirus ha significato ridisegnare in tempi record l’approccio e le procedure mediche di tutto il sistema sanitario e non solo di quei reparti che, per terapie e strumentazioni, sono i primi adibiti all’intervento di presa in cura di un paziente positivo.

A tal proposito abbiamo chiesto un parere al dottor Raffaele Giordano, cardiochirurgo pediatrico e docente di cardiochirurgia presso l’Università di Napoli “Federico II”.

“E’ l’emergenza più importante che il nostro sistema sanitario si è trovato ad affrontare dagli anni ‘70 ad oggi – ci ha spiegato il dottor Giordano -. Si sono allestite tante terapie intensive anche provvisorie. Tutti i reparti sono stati ridisegnati e le scienze specialistiche, le chirurgie, hanno iniziato ad operare solo le emergenze e le terapie intensive e cardiochirurgiche sono state dedicate a pazienti non covid, perchè le rianimazioni servono soprattutto per quanti risultano positivi all’infezione”

Nonostante il calo nella curva dei contagi e alla luce di diverse sperimentazioni in merito a farmaci, il dottor Giordano ha sottolineato la necessità di individuare una cura specifica.

“E’ importante – prosegue Raffaele Giordano – trovare una cura specifica perchè i protocolli terapeutici atuali utilizzano farmaci non completamente testati su questo tipo di infezione. C’è la speranza che alcuni antivirali utilizzati per l’HIV o l’ebola possano essere efficaci. Ci auguriamo che quanto prima si vengano a determinare le condizioni per la produzione di un vaccino”.