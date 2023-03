Nadia Fares era imbarazzata da una vecchia clip di circa 25 anni fa

Ospite del programma Les enfants de la télé diretto da Laurent Ruquier domenica 5 marzo 2023, per parlare della serie Les Ombres rouges, che andrà in onda a partire dal 19 marzo 2023 su C8, Nadia Fares è stata la sorpresa del suo vita. Scoperte clip foto di Delicate pussy, del cantante Moos risalenti al 1999. La vediamo in vestaglia sensuale. L’attrice 54enne, che non ricorda più questa clip, si è trovata imbarazzata. “Sei sicuro che sia io?” È mia sorella gemella, a Purple Rivers, eravamo in due! Ecco perché non ricordo! disse sarcastica.

Nadia Fares è nata a Marrakech da padre marocchino e madre armena. Ha iniziato la sua carriera sullo schermo nel 1991 con il film TV “Lexile” e poi al cinema nel 1992 nella commedia “Les amis de ma femme” diretta da Didier van Cawelert. È particolarmente nota per le sue interpretazioni stellari in “The Purple Rivers” e “The Ex-Wife of My Life”. Dopo l’incontro con il produttore americano Steve Chasman, che sarebbe diventato suo marito, Nadia ha sospeso la sua carriera. “Sono partita per gli Stati Uniti, mi sono trovata ad essere una ‘mamma molto protettiva’ e ho deciso di essere una mamma a tempo pieno”, ha detto.

Qualche anno dopo, colui che ha ricevuto la prima consacrazione nel 2000 interpretando Mathieu Kassovitz in Les Rivières Pourpres, è tornato a ciascuno nella sua vita, o continua la linea, ma anche sul piccolo schermo in serie come Marsiglia. Promessa o addirittura Lutero.