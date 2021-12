‘My Swiffer Story’: Miss Aquitaine reagisce alle polemiche sui suoi capelli (foto)

Il suo taglio di capelli ha suscitato molte reazioni la sera dell’elezione di Miss Francia 2022… Amber Andreu, Miss Aquitania, ha finalmente parlato su Instagram per rispondere alla polemica.

Sabato sera, dopo che Amber Andreu ha superato le elezioni di Miss Francia 2022, l’attenzione si è concentrata sul suo taglio di capelli. Messaggi e recensioni si sono riversati su Twitter. “Chi è quello che ha distrutto l’afro Miss Aquitaine?”

La bella 22enne ha camminato la fatidica serata con i capelli metà ricci metà ricci. “sabotaggio”e “È un crimine”, La reazione di alcuni netizen a “Afro intoccabili” che indossava (Leggi il nostro articolo su questo argomento).

La reazione di Miss Aquitaine

In un messaggio pubblicato sul suo account Instagram mercoledì, Ambre Andrieu ha auspicato una risposta alla controversia. Elle a partage 3 photos pour montrer à quoi elle ressemblait avant de monter sur scène, la coiffure qu’elle souhaitait avoir pour l’élection (celle qu’elle arborait lors de la seance photo en maillot de bain), et la dite photo .

Sarebbe una bugia dire che non sono deluso dal risultato

Ha spiegato che le istruzioni della serata prevedevano che i capelli cadessero e poi si legassero, ma voleva sfoggiare il suo afro:Era inconcepibile per me non sfoggiare il mio afro su TF1. Ecco perché non volevo fare un premio con la mia cravatta”.Ha scritto sul suo account Instagram.

Ma, dice, le condizioni della trasmissione in diretta e i capricci dello spettacolo, compresi i tempi stretti, significano che la sua storia si è deteriorata con il progredire delle elezioni:La diretta è severissima: tre minuti per cambiare look + acconciatura + scarpe per fare un tavolo da quindici. (…) Abbiamo cambiato un paio di volte e la gravità ha sopraffatto i miei capelli. Che sia per i riflettori, per la cera, per il calore o per la danza, i miei capelli sono cambiati. Sarebbe una bugia dire che non sono rimasto deluso dal risultato del mio discorso e che era il taglio che volevo. Non così. Volevo vedermi allo specchio nel frattempo per vedere che si erano stravaccati. Mi sarebbe piaciuto che mi fosse detto e organizzato per me, ma no”, Lei spiegò.

Nonostante la sua delusione e le sue critiche, Ambre Andrieu lo considera anche se lei “Non ho scelto questo taglio”, questo è “In effetti, in effetti.” Non definire la sua avventura: “Sono concentrato e sto meglio Ti darò uno spettacolo e ti mostrerò il mio carattere”.

Scrive sapendo che i suoi capelli sono la sua forza, ma”Come tutti gli altri file”, lei ha “Voleva provare un taglio stilizzato sul palco.” Poi ha ringraziato la persona che le ha acconciato i capelli: “Chris è specializzato in capelli afro e ha fatto del suo meglio sin dall’inizio”

Ad ogni modo, questo taglio fallito, che Miss Aquitaine ha soprannominato il “taglio Swiffer” (in riferimento alla scopa di Swiffer) non le ha impedito di prendere il quinto posto: “Mi avete supportato tutti e sono arrivato in un posto fantastico, grazie ancora”, Ha concluso, chiudendo la polemica sulla sua storia.