Musetti, Sinner, Berettini… Il tennis italiano coltiva la sua dolce vita e sogna la Coppa Davis

Decrittazione – L’Italia cercherà di utilizzare la Coppa Davis (14 settembre – 27 novembre) per continuare la sua crescita e affermarsi stabilmente ai vertici del tennis mondiale.

Vedere

San Valentino

Pubblicato 13/09/2022 alle 14:09 Aggiornamento 16/09/2022 alle 16:33.

Questo contenuto non è accessibile. L’Italia sta gradualmente diventando un vero e proprio paese del tennis mondiale. Panoramica

Ad aprile 2021, il tennis italiano ha dieci giocatori classificati nella Top 100 ATP: Matteo Berettini, Fabio Fognini, Janic Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti, Gianluca Major, Marcoriascinato e And. Se il numero scende a cinque entro agosto 2022, questo successo dimostra che l’Italia è diventata una vera e propria scuola di tennis ovunque nel panorama del gioco.

“Per saperne di più – Perché il tennis italiano è in piena espansione

Esplosione improvvisa

Dopo i gloriosi anni ’70 di Adriano Panatta, Corrado Parasutti e Paolo Bertolucci, vincitore della Coppa Davis nel 1976, altre tre finali hanno assicurato un perfetto proseguimento per gli azzurri Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. Punto retrocesso nel Gruppo 2 nel 2004.

Questo contenuto non è accessibile.

Con la vittoria di Francesca Schiavone al Roland-Carros nel 2010 e la brillante carriera di Sara Errani, soprattutto in doppio con Roberta Vinci, l’Italia è risorta dalle sue ceneri negli ultimi dieci anni. Una scoperta aiutata anche dall’impresa di Marco Cecchinato contro Novak Djokovic allo Slam di Francia nel 2018, poi dalla vittoria di Berettini a Gstaad.

“Al Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2019, con la vittoria di Fabio Fognini e l’esplosione di Lorenzo Sonego, che ha battuto Caccano agli ottavi, ha cominciato a costruirsi questo effetto domino, che continuiamo a osservare oggi con Janic Sinner , Lorenzo. Musetti e altri della generazione successiva, come Coppoli, Seppieri, Nardi e Arnoldi, ottengono grandi risultati e raccolgono le prime impressioni» Spiegaci Arianna Nardi, giornalista IL Gazzetta dello Sport.

Condividere lo stesso ambiente positivo ed essere ispirati l’uno dall’altro ha contribuito molto a questo boom di italianizzazione del circuito. Con un’ottima base tecnica e le elevate capacità degli allenatori italiani, il circuito Nazionale continua ad esplodere sulla base della sua filosofia basata sui rapporti stretti e amichevoli mantenuti tra ogni giocatore italiano del circuito.

“Per saperne di più – Tennis: Lorenzo Musetti vince il primo titolo, batte Carlos Algarz ad Amburgo

Monitoraggio quotidiano della Federazione

Oggi il numero dei licenziatari in Italia è triplicato in tre anni fino a raggiungere quota 500.000. Il presidente della confederazione, Angelo Pinacchi, non è solo debitore del successo sportivo.

“Tutti i ragazzi sono seguiti singolarmente dagli allenatori italiani: Janic Sinner, Matteo Berettini e Lorenzo Musetti sono a Monte-Carlo e lì si allenano con le loro squadre quando non sono in circuito. La federazione è con Filippo Volenti, Umberto Riana e altri i componenti della Nazionale durante le partite, i giovani stanno crescendo e si danno ai giovani, dà più possibilità di mettersi in mostra. Dice il giovane giornalista.

Questo contenuto non è accessibile.

Il Centro Italiano di Preparazione Olimpica si trova a Drania. Situata in provincia di Pisa sul versante tirrenico, collabora con l’Istituto di Medicina dello Sport e l’Istituto di Scienze Motorie. Ad un chilometro dal mare, il CPO si estende su 43 ettari di oasi verde, parte del famoso Parco Naturale di San Rosario. L’ambiente è ideale per la preparazione tecnica e fisica di alto livello degli atleti.

“Con il sito di Drania, dove gran parte della nuova generazione si riunisce più volte all’anno, abbiamo un grande laboratorio di esemplari che vengono costantemente guidati e osservati mentre crescono”, Continua il giornalista italiano.

Questo contenuto non è accessibile. Il giovane Flavio Copoli a Roma lo scorso maggio. Juma / Panoramica

Il Super Tennis è un’entità unica

Lanciato alla fine del 2008 per far fronte alla scarsa visibilità del tennis in Italia, trasmette gratuitamente i più grandi eventi del circuito WTA, decine di tornei ATP e le ultime edizioni della Coppa Davis, o Next Generation ATP Finals. Speranze del tennis maschile organizzato a Milano. Questa iniziativa permette di creare un clima positivo intorno al tennis italiano, attorno al quale si riuniscono i principali protagonisti (giocatori, allenatori, procuratori, sponsor, società, ecc.).

“Avere un canale che trasmette molto tennis gratuitamente aiuta a creare consapevolezza e ad avvicinare le persone allo sport, soprattutto in un momento così bello per i nostri giocatori. Si è creata una buona sinergia tra Supertennis e Sky, che ha portato a un accordo per l’estensione della cessione dei diritti alle partite televisive La pay tv sta investendo molto sul tennis, il calcio è da sempre al centro dell’attenzione in Italia. Sottolinea Arianna Nardi, che lavora al Super Tennis.

Questo contenuto non è accessibile.

“L’ascesa del tennis in campo va di pari passo con la televisione e anche i giornali che dedicano un posto di rilievo al tennis. Anche la Gazzetta dello Sport ha creato un canale dedicato, che ha raggiunto 1 milione di contatti unici per la finale di Wimbledon – con la diretta scritta di Berettini copertura della partita. Nardi conclude su questo punto.

Questo contenuto non è accessibile.

La macchina della Coppa Davis sta per essere introdotta

Per questa edizione della Coppa Davis, che propone un format inedito, il tecnico ha convocato Filippo Volandri, Janic Sinner, Matteo Perettini, Fabio Fognini, Simone Polelli e Lorenzo Musetti per le sfide contro Croazia, Svezia e Argentina. Previsti di intascare uno dei due biglietti per la qualificazione ai quarti di finale. Organizzato a Bologna, in Italia, il girone A rappresenta una vera opportunità per questa bella generazione transsalpina in cerca di successo.

“Voglio vincere la Coppa Davis”, Lorenzo Musetti ha annunciato con ogni mezzo il colore dei gol italiani. La prima partita del Nacionale è contro la Croazia questo mercoledì.