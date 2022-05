Francesco Pagnaya ha firmato per il secondo evento polare consecutivo in MotoGP. L’italiano, che ha vinto l’ultima gara in Spagna, è stato veloce a qualificarsi per la GB francese a Le Mans.

Bagnoya ha corso in 1’30”450 sul circuito di Chartois. Aveva 0’069 di vantaggio sul suo compagno di squadra australiano Ducati Jack Miller, battendo lo spagnolo Alex Espercaro, prima testa di serie, con 0”159. Davanti al proprio pubblico, il campione del mondo Fabio Guardarro ha dovuto finire 4° su 0”238 del giro. Dividerà la 2° fila con l’italiana Enia Pastianini (a 0”261) e l’altro francese in fuga, Johan Sarko (a 0”413). ats / bur