Moto GB. Quartararo potrebbe perdere la corona questo fine settimana, ecco gli scenari possibili

Sì, da questo weekend a Sepang Fabio Quartararo potrebbe perdere la corona guadagnata lo scorso anno in MotoGP. Perché con 14 punti di vantaggio in classifica piloti, Francesco Bagnaia può conquistare il suo primo titolo al Gran Premio della Malesia 2022. Ecco i diversi scenari che permetterebbero al pilota ufficiale Ducati di vincere il prezioso Sesame domenica prossima.

Pecco Bagnaia sacra in MotoGP Sì…

Domenica prossima, se Pico Bagnaia batte Sepang e Fabio Quartararo non finisce meglio del quarto, Transalpine sarà incoronata MotoGP 2022. Se l’italiano dovesse arrivare secondo, dovrebbe sperare che Fabio non faccia meglio del settimo e che Alex Espargaro (ancora in la gara (atleta) non migliore del terzo. Se nel Gran Premio della Malesia arriva terzo, Francesco dovrebbe contare su un posto fuori dalla top 10 per il suo rivale tricolore e, nella migliore delle ipotesi, quarto per il pilota Aprilia.

Ma Bajnaya può anche essere incoronato senza finire la gara sul podio. Quindi, se prenderà il quarto o il quinto posto, dovrà sperare che la prestazione di Quartarro non sarà migliore, rispettivamente, del quattordicesimo e sedicesimo posto. Mentre Espargaro non chiuderà meglio la classifica anche, rispettivamente, dal quinto e quarto posto. In altre parole, le quote per il titolo sono molto importanti per Francesco, soprattutto perché la pioggia annunciata potrebbe giocare contro il suo rivale francese…

L’articolo è stato pubblicato il 18 ottobre 2022 alle 6:28.