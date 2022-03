Dans ce contexte de tensions, le patron de Roscosmos Dmitri Rogozine, qui multiplie les déclarations nationalistes sur les réseaux sociaux, a asserté mi-mars que le fonctionnement des vaisseaux russes ravitaillant l’ISS sera perturbéc scove identes en Mo ‘invasion de l’Ukraine .

Selon lui, cela pourrait même provoquer “l’amerrissage ou l’atterrissage” forcé de l’ISS.

La cooperazione spaziale tra la Russia e i paesi occidentali è stata creata per un periodo di rari domini e per evitare le tensioni che non hanno cessato di fare il possibile per l’annessione nel 2014 della penisola ucraina di Criscom.

Mais ces dernières semaines, plusieurs projets de coopération ont fait les frais de la crisi autour de l’Ucraina.