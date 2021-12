Morto a 90 anni Desmond Tutu, simbolo della lotta all’apartheid e alla “coscienza” del Sudafrica

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato la morte di Desmond Tutu domenica 26 dicembre, all’età di 90 anni. L’ex arcivescovo di Cape Town, eroe della lotta contro l’apartheid e vincitore del premio Nobel per la pace, ha incarnato la “coscienza” del Sudafrica. Il suo carisma, la sua lotta contro l’apartheid e la sua difesa della riconciliazione razziale lo hanno reso una delle figure più popolari del paese, quasi alla pari di Mandela. Mbelo – il suo nome africano, che significa “vita” – traboccava di vita. Potrebbe facilmente accendersi durante i suoi discorsi anti-apartheid e potrebbe usare il suo umorismo e il suo talento come attore per far ridere il suo pubblico. Parlando di cancro alla prostata, nel 2006, spiegò al Sunday Times che “Il suo trattamento mira a congelarlo per eliminarlo. Ma non si congela ovunque perché voglio celebrare le mie nozze d’oro con stile!“. ►►► Archivio da scoprire: Desmond Tutu: “Il Belgio potrebbe non aver bisogno di un governo” (2011) Nato nel 1931, figlio di un insegnante e di una governante, Toto è stato influenzato da un fervente prete di origine inglese di nome Trevor Huddleston, che ha servito all’altare. È impressionato dal fatto che questo uomo bianco lo visiti spesso quando sviluppa la tubercolosi all’età di 16 anni e rimane isolato in ospedale per venti mesi. Studente brillante, Totò fu accettato in medicina. Ma le tasse sono troppo alte e devono trattenere l’istruzione. All’università, ha invitato Nelson Mandela a una discussione. Non si sono più rivisti fino al 1990, quando quest’ultimo ha scelto di trascorrere la sua prima notte con Toto, a Cape Town, dopo la sua scarcerazione. “Possono provare qualsiasi cosa ma niente mi farà tacere!“ READ Tre membri non vaccinati della stessa famiglia muoiono in 6 giorni in Francia (foto)















1 settembre 1975: Desmond Tutu, allora decano dell’anglicana Johannesburg, con sua moglie Leah e il loro bambino. © Getty Images

Dopo essere diventato insegnante nel 1953, Toto sposò la compagna di classe Leah: entrambi smisero troppo in fretta per protestare contro la scarsa istruzione che l’apartheid imponeva ai neri. Ispirato da Huddleston, sostituì il gesso con l’incensiere e nel 1961 divenne il primo prete anglicano nero della nazione. Dopo aver conseguito un master in teologia a Londra nel 1966, è diventato cappellano della Black University a Fort Hare dove ha scoperto il “Black Consciousness Movement”, sviluppato da Steve Biko, e la “teologia della liberazione”. In quegli anni inizia la sua partecipazione politica. Dopo un nuovo soggiorno in Inghilterra (1972-1975) e viaggi in Africa (in particolare nello Zaire dove rimase allibito dal regime di Mobutu), la sua brillante carriera occupò la “prima pagina” sui giornali: fu il primo uomo di colore di nome Dean dell’arcidiocesi di Johannesburg (1975), poi vescovo (1988-1986), e infine arcivescovo di Cape Town (1986-1996), capo della Chiesa anglicana in Sudafrica. anche lui Il primo segretario generale nero del Consiglio mondiale del Sudafrica (1978-1985).

Dall’alto del suo pulpito, condanna il regime dell’apartheid.A volte all’improvviso“Come dirà in seguito, riceve minacce di morte e la confisca del passaporto, ma il suo vestito idilliaco e la sua fama crescente lo proteggono dal peggio”, ha aggiunto.Possono provare qualsiasi cosa ma niente mi farà tacere!‘, esclama vivace, durante un sermone nella cattedrale di Johannesburg. Molti bianchi, anche progressisti, odiano le sue richieste di sanzioni internazionali. Il presidente lo ha denunciato come “il nemico numero 1 del popolo” Peter Willem Bothae Ha detto in un’intervista al Mail and Guardian:Ho sofferto molto per essere considerato un orco“. Leader virtuale del movimento anti-apartheid





Foto di Desmond Tutu scattata il 23 marzo 1985 © Getty Images