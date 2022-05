Monkeypox: quarto caso di vaiolo delle scimmie in Belgio. L’OMS si aspetta più casi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che ora emergano più casi poiché i paesi sono soggetti a maggiori verifiche per la presenza del virus. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ora è stato identificato in almeno 12 paesi dove di solito non si trova. L’organizzazione ha 92 casi noti e altri 28 sospetti. Secondo Marc van Ranst, il quarto inquinamento osservato in Belgio, come gli altri tre, è legato al festival gay internazionale Darklands, che si è tenuto ad Anversa all’inizio del mese. “È importante che tutti i presenti al Darklands Festival rimangano vigili per qualsiasi sintomo”, avverte. “Nel caso di lesioni da vaiolo, un campione può essere prelevato al pronto soccorso e dovrebbe essere evitato uno stretto contatto con gli altri”.

La portata della pandemia sta diventando “sempre più evidente”, ha stimato il virologo su Twitter. “Questo è inaudito con i virus del vaiolo delle scimmie”.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone che sono state in stretto contatto con persone infette che già mostrano sintomi sono le più a rischio. Questi sono, ad esempio, il primo soccorso. Le Nazioni Unite insistono sul fatto che devono essere adeguatamente informate per fermare l’epidemia. Rileva inoltre che fornirà ulteriori consigli in pochi giorni.

Oltre al Belgio, i diversi paesi in cui è stato rilevato il virus sono Paesi Bassi, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia, Canada, Stati Uniti d’America e Australia. Ma anche Israele e Svizzera hanno segnalato casi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un numero relativamente elevato di pazienti sono uomini che hanno rapporti sessuali con uomini.

Il virus Monkeypox si trova solitamente solo nell’Africa occidentale e centrale.