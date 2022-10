Mondiali 2022 – Roberto Martinez “si chiede se Hazard può giocare per 90 minuti”

Possiamo immaginare la Coppa del Mondo senza Eden Hazard con il Belgio? Con il breve tempo di gioco del Real Madrid (è stato utilizzato solo tre volte dall’inizio della stagione nella Liga), il capitano dei Red Devils è stato oggetto di molte discussioni sul suo posto in nazionale, il Mondiale in Qatar ( 20 novembre – 18 dicembre). Con il Belgio, Hazard si è schierato per quasi 60 minuti due volte la scorsa settimana nella Nations League, apparendo male contro Galles (2-1) e Olanda (0-1). Tuttavia, Martinez spera e osserva che “Le sue condizioni potrebbero cambiare drasticamente nelle prossime cinque settimane“.

“Eden non ha incatenato le partite per molto tempo, e questo ha delle conseguenze. Valuteremo la sua situazione con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo e vedremo quale ruolo possiamo dargli. Ma non lo vedo come il Joker (…), è un giocatore che deve prendere in mano il ritmo del match, fin dall’inizio del match“, ha detto l’allenatore catalano. Lo conferma l’allenatore spagnolo”Eden Hazard è ancora un giocatore molto importante per la nazionale, questo è certo al 100%. La sua esperienza, la sua influenza sugli avversari, la sua capacità di mettere fuori gioco l’uomo, creare pericolo… In questo profilo è, secondo me, uno dei migliori al mondo. sempre aggiornato“.

Sulla polemica nata dopo aver visto Hazard in una discoteca di Bruxelles, due giorni prima della partita in Olanda del 25 settembre, è tornato anche Roberto Martinez. “Gli è stato permesso di trascorrere del tempo con la famiglia o gli amici. C’è una storia molto chiara dietro, ma non ne parlerò pubblicamente, sarà affrontata internamente. Odio che questo si ripeta, ma c’è una storia dietroIl Belgio è stato inserito nel Gruppo F, dove affronterà Canada (23 novembre), Marocco (27) e Croazia (1 dicembre).

