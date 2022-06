“Momonosuke Kozuki, Shogun De Wano”

Pagina 1

Copertina: The Germa 66 Escapes

Pagina 2

Residenti: non c’è bisogno di fuggire!! Fermi tutti!!

piccolo?

Questo drago ora non sembra essere il maestro di Kaido!!

che cosa ?! Ci sono due draghi adesso?! cosa sta succedendo ?!!

Cosa succede davanti al castello?

Perché la signora Komorsaki è qui?!

Per favore, spiegaci, Boss Kyoshiro.

Kin’emon: Anche se questi due sembrano essere ben noti… temo che non si possa dire lo stesso per noi…

Pagina 3

Residenti: K..!!

K..!! Signor Kin’emon?!

perché ? Non dovresti morire? !!

quel giorno !! In questo palazzo in fiamme avevi…!!

Come puoi stare qui?!

So che siamo in un sogno!! O forse siamo in un altro mondo!!

Siamo morti?! aspettare !!

Non importa se siamo in un sogno o qualcosa del genere, una cosa è certa, qualcosa di grosso sta per succedere, giusto?!

Prepara den den moshi!! Mostralo a tutti Wano!!

pagina 4

Popolazione: più veloce!!

Non ci sono errori! Questi sono nove forni rossi!!

Chi è morto vent’anni fa!!

Cosa ha detto la signora Toki?! Sono tutti veri!!

【Suoneria】

Residenti: Sembra che sia successo qualcosa nella capitale…

【Hakumai】

Popolazione: ora si tratta del terremoto?

Kebbi

Residenti: pensavo che il villaggio sarebbe stato distrutto per questo.

Pagina 5

【Coreano】

Residenti: Sbrigati a Bakura!! C’è un nuovo invio dalla capitale da trasmettere lì!!

【Udon】

Babanuki: Ora non è il momento per quello!!

[قرية ديبيسو]

Residente: cosa sta succedendo? ah ah ah ah!!

Samurai: Che cosa è successo? Abbiamo ricevuto segnali di trasmissione da Flower Capital!!

Mugiwara: Lo fil de kaido?!

Ruscello: Cosa?! Quindi la battaglia non è ancora finita?!

Yamato: No, aspetta!! io non sono tuo nemico!!

Ho anche seguito le tue avventure attraverso le riviste!

Oh, pensavo che la maggior parte di voi non sarebbe sembrata un normale essere umano, ma in realtà vi ho incontrati… vi trovo sorprendente…

Mugiwara: Puoi dire lo stesso con le tue corna!!

Sanji:…De Kaido…?!

Pagina 6

Yamato: Comunque! Sono Kozuki Oden! Conosciuto anche come Yamato! E d’ora in poi condividerò la tua barca con te! Piacere di conoscervi!!

Usopp e Nami: Quoi?!

Franky: Vuoi essere uno di noi?

Brook: Yuhuho dico di sì a pagina 7

Jinbe: In realtà, non sembra essere il nostro nemico.

Amleto: Tu! Stai zitto e resta qui!

Usopp: A proposito, cosa accadrà a queste persone?

Tama: La mia magia svanirà quando passerà la prossima luna.

Usopp: Circa un mese?

Tama: Ci sono animali che tornano alla normalità dopo un mese, e ci sono anche animali che rimangono gli stessi. Penso che abbiano scelto la vita che hanno trovato più a suo agio.

Velocità: Maestro! Sono più che felice di come stanno andando le cose ora!

Tama: Umami-chan! Questo è quello che speravo! Ma voglio che tu sia sempre al mio fianco…non come una domestica…ma come una madre!

Samurai: Guarda! Komurasaki e Kin’emon… sono tutti in ginocchio! Il cui, di chi..?

Pagina 8

Momo: Sono passati 20 anni da quando mio padre è morto… Kuzuki Oden!!

Residente: Papà?!

Non dirmelo…

Momo: Bravi tutti!!

Sopravvivendo a quegli anni terribili!

La festa del fuoco non si ferma qui! Da domani!! Scegli il modo in cui vuoi vivere!

Residente: Cosa?!

Più orochi…

Momo: Bevi quanto vuoi!

Pagina 9

Momo: Non c’è nessun pagamento per l’acqua potabile!

Non permetterò mai che il veleno fuoriesca da queste fabbriche uccida di nuovo questa terra!

Non vogliamo più schiavi qui a Wano!!

Tama: Momo-kun?

(: Quattro morti in fabbrica oggi, domani tocca a me…

Residente: Chi glielo dirà…?

Chi dirà a O-Tama cosa è successo?

Utama-chan… Mi rattrista dirtelo… Ma tuo padre… e tua madre…

Tama: Papà, mamma!! Rilassati quanto vuoi! Sarò in grado di gestirlo!)

Pagina 10

(Tama: Ombrelli, comprane uno, ti piacerebbe comprare un ombrello?

Samurai: Siamo spiacenti… non ho soldi.

Tama: Qualcuno vuole un ombrello?!

Scusa Komachiyo! Non potevo vendere questi ombrelli…

Hitsu: Posso avere uno di quegli ombrelli…?

Tama: Ehi! Signor Tengu? !!

Hitetsu: Un orfano? Dev’essere davvero difficile per te…

Ma, più di qualche anno fa…

Una volta che i potenti guerrieri sotto il nome di Kozuki torneranno!!

Poi arriva il giorno in cui gli Oni verranno annientati!!

Tama: Ko zu ki? spirito?

e sto aspettando!! non preoccuparti !!)

Pagina 11

Tama: Annusa…!!

Nami: Tama?!

Istantanee di Rufy: Tama!!

Figlio: Wow!!

Rufy Flashback: Ce la faremo bene!!

Quando lasceremo questo paese…

Sarà un posto dove potrai mangiare quanto vuoi!

E questo tutti i giorni!!!

Momo: I giorni della tirannia di Orochi…

I tremori di paura di Kaido…

…finito!!!

Con l’aiuto di persone fidate ci siamo conosciuti in mare!!

Con l'”Alleanza di Ninja, Pirata, Visone e Samurai”…

Abbiamo abbattuto Onigashima!!

Pagina 12

Momo: Kaido, Orochi, pirati di centinaia di mostri!

Abbiamo punito tutte quelle creature malvagie che perseguitano la nostra nazione!

Residente: Eh..?!

Quoiiiiii?!

Hai sconfitto… quei mostri? !!!

Che il maledetto Orichi non esista più?!

Bambino: Cosa… era questo patto?

Legge:…..

Momo: Non dobbiamo dimenticare gli onorevoli combattenti che hanno reso possibile questo attacco!!

Pagina 13

Momo: Kinemon.. e adesso?

Cos’altro dovrei dire…?

Kinemon: Dai loro.. del tuo meglio!!

Flashback Rufy: Fai solo gli extra?! C’è qualcosa al mondo di cui dovresti aver paura?!

Momo: Questo… Questo nome mi è stato dato da mio padre…

Voglio dire, non sono affiliato con nessuno!

Sotto il mio comando, è certo che la terra della nostra nazione morente si trasformerà in un paradiso!!

E per questo abbiamo bisogno di manodopera!! Per favore, dacci la tua forza!

Oltre 20 anni di tempo!! Siamo qui per salvarvi tutti!! da ora in poi…

Pagina 14-15

Momo: Moi, Kozuki Momonosuke!!

Dominerò la terra di Alwa!!!

Momo: (Mamma!! Papà!! Ho mantenuto la mia promessa!!)

Pagina 16-17

Momo: (Sto ancora… seguendo le mie orme!!)

Residenti: Seigneur Momonosuke!!!

La vera eredità della famiglia Shogun…

è tornato !!

Abbiamo aspettato così tanto!!

Signor Momonosuke!!!

【La capitale del fiore striscia sotto il vento…

Andando verso il futuro

Dove i guerrieri devono tagliare le loro lame…

È la terra dei famosi samurai…

Sotto il cielo stellato di petali di sakura uomo alto 8 anni!!

Sulle sue spalle ci sono doveri e morali più della media…

In forza, manca un po’

Con questo assistiamo alla nascita di “Kozuki Momonosuke”…che poi sarà conosciuto in tutto il mondo!! Come va…

Il “Grand Shogun” di Wano!!

Yamato dice a Mugiwara che lei, Kozuki Oden, si unirà a loro sulla loro barca.

Alcuni sono felici e altri sono sorpresi.

Felice Robin. Frankie non è felice.

Rufy sorrise nel sonno. Chopper cura Zoro.

Zoro è privo di sensi.

Sanji e Brook hanno il cuore negli occhi.

Nami, Usopp sono scioccati. Jinbe non ha alcuna reazione.

In una continuazione del capitolo precedente, Momonosuke tiene un discorso a tutta Wano.

È diventato Momo Shogun in questo capitolo. Vediamo come sembra che abbia i capelli lunghi. I suoi capelli sono ancora rasati davanti. Sembra suo padre.

Una volta diventato uno Shogun, il narratore ci dice che in futuro sarà conosciuto in tutto il mondo come il miglior Shogun di Waland di sempre.

Un piccolo flashback su Tama, abbiamo appreso che la sua potenza dura solo un mese.

Momonosuke è mostrato con Ame no Habakiri legato direttamente con una cintura intorno alla vita.

Momonosuke e Hiyori si abbracciano alla fine della lezione. Questa è la loro unica interazione in classe.

Questa è la faccia di Hiyori prima che abbracci Momo (anche lei sta piangendo).

Alla fine del capitolo, il narratore conferma che Momonosuke ha 8 anni.