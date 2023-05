Molti supermercati stanno tagliando i prezzi su centinaia di prodotti, quindi dovremmo aspettarci un calo complessivo anche dei take away belgi?

Se questo potrebbe indicare un’ondata di tagli, non lo è. “I supermercati cercano di attirarti dicendoti che alcuni prodotti sono più economici, nella speranza che comprerai anche quelli più costosi che ovviamente non sono diminuiti di prezzo”, Stefan van Rompuy, caporedattore di RetailDetail, ci dice. Colleghi di GVA.

E non sentiremo un calo generale della nostra consegna nel prossimo futuro. Se il prezzo di alcune materie prime scende sui mercati internazionali, non influirà direttamente sui clienti, che pagano sia le materie prime che i costi di produzione per i prodotti finiti che acquistano nei negozi. Infine, l’inflazione non indica ancora significativi tagli di prezzo sugli scaffali. Tuttavia, la tendenza al ribasso dovrebbe essere evidente sugli scaffali dei negozi entro la fine dell’anno, secondo Raf Beyers, consulente di gestione del rischio presso United Experts, intervistato dai colleghi.