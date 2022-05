Molti prodotti sono stati ritirati dalla vendita

Les Elevages du moulin du Val Dieu e Ardenne Volaille venerdì, in accordo con l’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (Afsca), stanno ritirando diversi prodotti per la possibilità che due allergeni o sostanze possano causare intolleranze. Vale a dire, senape e glutine.

I prodotti in questione sono “Nature Burger X2” (Lotto n. 473500 e 473514), “Spiedini di pollo fatti in casa X3” (Lotto n. 473502 e 473516), Cosce marinate fatte in casa X500g (Lotto n. 473504 e 473517), “X5 Chicken Chipolatas (Lotto) (n. 473510 e 473518) Tutti i prodotti hanno una data migliore prima del 9 maggio e sono in vendita dal 4 al 5 maggio in tutti i negozi del Gruppo Colruyt e presso Delitraiteur a Nivelles.

Le persone allergiche alla senape o al glutine e che hanno acquistato questi prodotti sono incoraggiate a non mangiarli ea restituirli al punto vendita. Le persone che non soffrono di allergie possono assumerlo senza rischi.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, i clienti possono inviare una mail a Contact@ardennevolaille.be.