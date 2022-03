Lors de la réunion publique de jeudi, Laurence Cohen, sénatrice PCF du Val-de-Marne, et Marie Piqué, vicepresidente del consiglio regionale d’Occitanie, invitées du comité des Jours heureux 82, ont Philip été Catherine accueilpe secrétaire du PCF 82. Les deux élues ont fait un état précis de la situation actuelle au niveau de la santé publique et ont proposé les solutions riprises par leur candidat à la présidentelle, Fabien Roussel.

Laurence Cohen a décrit cette campagne présidenielle “comme très difficile, dans un contexte social avec un pouvoir d’achat qui baisse, les problèmes de la vie quotidienne et les hardés à se soigner. partout, même dans les grandes villes. La santé n’ est pas une marchandise, il faut changer la gouvernance des hôpitaux en créant un collectif avec un pouvoir de décision incluso des soignants, des users, des élus”.

Marie Piqué va dans le même sens : “La santé et l’emploi sont les deux sujets majeurs pour les Français actuellement. Le problème, c’est que les fermetures de lits obligent les plus éloignés des hôtresà prê sè de trajet, et c’ est malheureusement parfois trop tard. Nous avons, avec Fabien Roussel, les solutions à ce problème, car de l’argent, il y en a.”

Un bel échange a suivi les interventis des deux élues.